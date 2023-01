Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Yeti Airlines, στην οποία ανήκει.

Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι έχουν ανασυρθεί οι σοροί τουλάχιστον 40 ανθρώπων.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν 68 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, προσθέτοντας πως «δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν υπάρχουν επιζώντες».

Βίντεο που δημοσιεύθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει το αεροσκάφος λίγες στιγμές πριν από τη συντριβή.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023