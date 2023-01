Ανατροπή με τον πρίγκιπα Χάρι: Πιθανή συνάντηση με Κάρολο και Ουίλιαμ

Νέα τροπή παίρνει το σίριαλ της διάρρηξης της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Οι Sunday Times μεταδίδουν σήμερα ότι είναι πιθανή τελικά μια συνάντηση μεταξύ του Χάρι και της υπόλοιπης βρετανικής βασιλικής οικογένειας ενόψει της στέψης του Καρόλου Γ’ στις 6 Μαΐου, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις μετά τη δημοσίευση της βιογραφίας του πρίγκιπα.

«Όλα τα μέρη θα χρειαστεί να δείξουν ευελιξία, αλλά αυτό είναι δυνατό, διορθώνεται», είπε μια πηγή από το περιβάλλον του βασιλιά και του Χάρι, την οποία επικαλείται η κυριακάτικη εφημερίδα.

