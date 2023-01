Economist: Ο «δικτάτορας» Ερντογάν και η οργή της Άγκυρας

Ο κατοπτρισμός, κατά τον Economist, της σημερινής κατάστασης της Τουρκίας με τίτλο: «Η ανατέλλουσα δικτατορία της Τουρκίας» και τη μορφή του Ταγίπ Ερντογάν επί της ημισελήνου της τουρκικής σημαίας, εξαγρίωσε την Άγκυρα, ενόψει μάλιστα και των εκλογών πιθανότατα τον Μάιο.

Το βρετανικό περιοδικό αφιέρωσε το ευρωπαϊκό του εξώφυλλο στις επερχόμενες τουρκικές εκλογές, αναδεικνύοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές αναμένεται να λάβουν χώρα και χαρακτηρίζοντας ευθέως τον πρόεδρο Ερντογάν ως δυνάμει δικτάτορα της γείτονος.

«Όσο περισσότερο παραμένει στην εξουσία τόσο πιο αυταρχικός γίνεται», προειδοποιεί ο Economist για τον Τούρκο ηγεμόνα: «Οι επικριτές φιμώνονται, τα δικαστήρια παρενοχλούν αντιφρονούντες, το Ίντερνετ ουσιαστικά λογοκρίνεται.»

«Ο κ. Ερντογάν κάθεται σε ένα τεράστιο παλάτι και μοιράζει εντολές σε αυλικούς πολύ φοβισμένους για να του πουν ότι κάνει λάθος. Έτσι, οι ολοένα και πιο εκκεντρικές πεποιθήσεις του γίνονται άμεσα κρατική πολιτική. Η θεωρία του ότι τα υψηλά επιτόκια προκαλούν πληθωρισμό είναι πραγματικά απογοητευτική, αλλά η προηγουμένως ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα της Τουρκίας πρέπει να ενεργεί σαν να είναι ορθή. Εξ ου και ο καλπάζων πληθωρισμός και το συρρικνούμενο βιοτικό επίπεδο της Τουρκίας», επισημαίνει ο Economist.

«Ο κ. Ερντογάν πρότεινε αυτή την εβδομάδα να διεξαχθούν εκλογές στις 14 Μαΐου. Εάν η αντιπολίτευση ενωθεί γύρω από τον καλύτερο υποψήφιό της και η ψηφοφορία είναι σχετικά ελεύθερη και δίκαιη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ηττηθεί ο κ. Ερντογάν. Δυστυχώς, φαίνεται αποφασισμένος να αλλοιώνει το παιχνίδι ακόμη περισσότερο υπέρ του από όσο είναι ήδη αλλοιωμένο. Η κυβέρνησή του προσπαθεί να κλείσει ένα από τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης και ένας από τους πιο συνετούς αντιπάλους του κ. Ερντογάν έχει αποκλειστεί από την πολιτική επειδή αποκάλεσε έναν αξιωματούχο “ηλίθιο”», γράφει το περιοδικό, αναφερόμενο στο φιλοκουρδικό κόμμα και στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Η Δύση πρέπει να μιλήσει. Η Τουρκία είναι ένας ουσιαστικός – αν και ενοχλητικός, σύμμαχος – που βρίσκεται σε ένα από τα πιο στρατηγικώς ευαίσθητα μέρη στον κόσμο. Θα ήταν καταστροφή αν ο κ. Ερντογάν προσχωρούσε στη λέσχη των δικτατόρων», προειδοποιεί περαιτέρω η βρετανική επιθεώρηση.

Δεν άργησε να έρθει και η έντονη αντίδραση από επίσημα χείλη στην Άγκυρα. Μέσα σε λίγες ώρες ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Φαχρετίν Αλτούν ανήρτησε στο Twitter σειρά βιτριολικών σχολίων κατά του Economist.

«Άντε πάλι! Ο Economist ανακυκλώνει την τεμπέλικη, βαρετή και σκόπιμα αδαή απεικόνιση της Τουρκίας. Φαίνεται ότι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν το τέλος της τουρκικής δημοκρατίας μέσα από κλισέ, παραπληροφόρηση και κραυγαλέα προπαγάνδα. Οι εξωφρενικοί τίτλοι και οι προκλητικές εικόνες μπορεί να τους βοηθήσουν να πουλήσουν το λεγόμενο περιοδικό τους, γι’ αυτό τους συγχαίρουμε για τις έξυπνες τεχνικές μάρκετινγκ! Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι πρόκειται για εντυπωσιακή δημοσιογραφία που βασίζεται σε φτηνή προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» είπε ο επικοινωνιολόγος του κ. Ερντογάν στην ανάρτησή του.

Turkish democracy’s vibrancy and our people’s ownership of their political system are very strong. I am convinced the Economist will never bother to report on what is actually going on in Türkiye. I just want to warn unsuspecting readers about their sad state!

