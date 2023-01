Γενς Στόλτενμπεργκ: Τα γερμανικά Leopard μπορούν να βοηθήσουν το Κίεβο να «νικήσει»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Γερμανίας να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως θα βοηθήσουν το Κίεβο να νικήσει τους Ρώσους εισβολείς.

I strongly welcome the leadership of @Bundeskanzler & #Germany in providing #Leopard2 tanks to #Ukraine in consultation with other #NATO Allies & partners. At a critical moment in Russia’s war, these can help Ukraine to defend itself, win & prevail as an independent nation.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 25, 2023