Μάικ Πομπέο: Σάλος αντιδράσεων για το βιβλίο του

Ο Μάικ Πομπέο – πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί Ντόναλντ Τραμπ, άλλοτε διευθυντής της CIA και, πλέον, πιθανός υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των εκλογών του 2024 – συνέγραψε βιβλίο με τον τίτλο «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» το οποίο κυκλοφόρησε χθες στις ΗΠΑ.

Στις σχεδόν 470 σελίδες του εν λόγω βιβλίου, ο Πομπέο θυμάται, ανακινεί και αποκαλύπτει μέχρι πρότινος άγνωστες παρασκηνιακές ιστορίες από τη θητεία του στο τιμόνι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την περίοδο 2018 – 2020.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο νέο βιβλίο του ο Πομπέο:

Η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι «συνωμοτούσε» με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να λάβει θέση αντιπροέδρου στο πλευρό του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε την «τρελή ιδέα», που δεν υλοποιήθηκε, να δώσει στον Πομπέο ταυτόχρονα θέσεις υπουργού Εξωτερικών και υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είχε αποκαλέσει σε κάποια φάση τον πρώην σύμβουλο ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον, «χαμένο κάθαρμα» («scumbag loser»).

Το Πακιστάν και η Ινδία βρέθηκαν κάποια στιγμή το 2019 στα πρόθυρα σύγκρουσης με πυρηνικά όπλα.

Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι, που δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη το 2018, δεν ήταν στην πραγματικότητα «δημοσιογράφος» αλλά «ακτιβιστής που υποστήριξε την ομάδα που χάνει στην κούρσα για τον θρόνο» εντός της Σαουδικής Αραβίας και τελικώς… έχασε ο ίδιος καταλήγοντας αυτοεξόριστος.

Οι αναφορές του Μάικ Πομπέο στην υπόθεση του Κασόγκι έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της χήρας του δολοφονηθέντος Σαουδάραβα αλλά και από την πλευρά της εφημερίδας Washington Post για την οποία εργαζόταν ο Κασόγκι.

Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Washington Post, Φρεντ Ράιαν, κατηγορεί τον Πομπέο ότι διαδίδει «βδελυρά ψεύδη» για τον Κασόγκι με στόχο να τον ατιμάσει.

Statement from Post Publisher and CEO Fred Ryan pic.twitter.com/bgM8zTkcEZ — Washington Post PR (@WashPostPR) January 24, 2023

Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές, πάντως, που υποστηρίζουν ότι το νέο βιβλίο του Πομπέο γράφτηκε επί της ουσίας με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές του 2024, προκειμένου δηλαδή να προετοιμάσει το έδαφος για την προεδρική υποψηφιότητα του Αμερικανού πρώην ΥΠΕΞ. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο Πομπέο δεν φιλοξενεί στο βιβλίο του ιδιαίτερα έντονους χαρακτηρισμούς για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Guardian, Al-Monitor

