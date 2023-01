Αφρική: Λιγότερο δημοκρατική και λιγότερο ασφαλής σήμερα από όσο πριν 10 χρόνια

Από το 2019 και έπειτα, στην Αφρική έχουν σημειωθεί οχτώ πραξικοπήματα. Και από το 2012 και έπειτα, 23. Μάλι και Μπουρκίνα Φάσο, δύο χώρες που βρίσκονται η μία δίπλα στη άλλη στη δυτική Αφρική, έχουν ζήσει μετά το 2020 δύο πραξικοπήματα η καθεμία, με αυτές τις αντιδημοκρατικές εκτροπές να αποτυπώνουν ωστόσο μια τάση που δείχνει να απλώνει τα τελευταία χρόνια τη σκιά της πάνω από μεγάλο μέρος της αφρικανικής ηπείρου.

Σύμφωνα με την έκθεση 2022 Ibrahim Index of African Governance που έδωσε στη δημοσιότητα προ ημερών το Mo Ibrahim Foundation του γεννημένου στο Σουδάν Βρετανού δισεκατομμυριούχου Mo Ibrahim, το 70% του συνόλου των κατοίκων της Αφρικής ζούσε το 2022 σε περιοχές που θεωρούνται πια λιγότερο ασφαλείς από όσο ήταν το 2012.

Παράλληλα, ειδικά από το 2017 και έπειτα, «η συμμετοχή στους δημοκρατικούς θεσμούς» και «η ασφάλεια και το κράτος δικαίου» παρουσιάζονται να φθίνουν, σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις.

Η περίοδος της πανδημίας ήρθε, εν τω μεταξύ, να παροξύνει πολλά από τα προϋπάρχοντα δημοκρατικά ελλείμματα.

«Ακόμη και πριν από την πανδημία, ολοένα περισσότεροι Αφρικανοί ηγέτες είχαν επιχειρήσει να υπονομεύσουν τα χρονικά όρια της θητείας τους ή να νοθεύσουν εκλογές με στόχο την παραμονή τους στην εξουσία… Η COVID-19 τους έδωσε στη συνέχεια το πρόσχημα να αναβάλουν προγραμματισμένες εκλογικές αναμετρήσεις (στη Σομαλία και στην Αιθιοπία), να φιμώσουν αντιπολιτευόμενες φωνές (στην Ουγκάντα και στην Τανζανία) και να επιβάλουν περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης… Επιπλέον, η επιβολή των σχετικών με την πανδημία περιορισμών ήταν σε κάποιες περιπτώσεις βάναυση με αποτέλεσμα να προκληθούν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε χώρες όπως η Κένυα και η Νότια Αφρική…», σημείωναν πέρυσι σε δική τους έκθεση («What’s Happening to Democracy in Africa?») οι αναλυτές του Council on Foreign Relations.

