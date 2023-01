Περού: Η πρόεδρος Μπολουάρτε ζητά την επίσπευση των εκλογών

Η πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε ζήτησε σήμερα Παρασκευή 27/1 από το Κοινοβούλιο της χώρας την επίσπευση των γενικών εκλογών, για τον Δεκέμβριο του 2023, προκειμένου να ανταποκριθεί σε ένα από τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών και να βγάλει τη χώρα από την κρίση.

«Υποβάλλουμε αυτό το νομοσχέδιο στους υπουργούς ώστε να προκηρυχθούν εκλογές για τον Δεκέμβριο του 2023», ανέφερε η ίδια η Μπολουάρτε, που ανέλαβε μεταβατική πρόεδρος μετά την καθαίρεση, στις αρχές Δεκεμβρίου, του εκλεγμένου προέδρου Πέδρο Καστίγιο, ένα γεγονός που πυροδότησε βίαιες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στις διαδηλώσεις έχουν έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα τουλάχιστον 46 άνθρωποι.

Όταν ανέλαβε τα νέα καθήκοντά της η Μπολουάρτε, προβλεπόταν η διεξαγωγή εκλογών το 2026, δηλαδή όταν θα έληγε η θητεία του προκατόχου της. Όμως για να κατευνάσει τα πνεύματα, η Μπολουάρτε πρότεινε να επισπευσθούν οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, για τον Απρίλιο του 2024. Το σχετικό νομοσχέδιο επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο, όμως όπως παραδέχτηκε και η ίδια σήμερα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και «υπάρχουν περισσότεροι αποκλεισμοί (δρόμων) και βία».

