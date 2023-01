Πέθανε η ηθοποιός του «24» Αννι Γουέρσινγκ σε ηλικία 45 ετών

Η Αννι Γουέρσινγκ, ηθοποιός γνωστή για τη δουλειά της στις τηλεοπτικές σειρές «24», «Runaways» καθώς και το βιντεοπαιχνίδι «The Last of Us», πέθανε σε ηλικία 45 ετών.

Σύμφωνα με δήλωση του ατζέντη της στο αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, η Γουέρσινγκ πέθανε το πρωί της Κυριακής στο Λος Άντζελες μετά από μάχη με απροσδιόριστη μορφή καρκίνου. Μία καμπάνια στον ιστότοπο GoFundMe που στήθηκε από την Έβερ Καραντάιν («Runaways»), περιέγραφε την ηθοποιό ως αγαπημένη φίλη, συνάδερφο και μητέρα που «ζούσε για την οικογένειά της», «αγαπούσε τη δουλειά» και «λάτρευε τους φίλους της».

«Η Αννι διαγνώσθηκε με καρκίνο το καλοκαίρι του 2020. Είναι ένας άνθρωπος που διατηρεί την ιδιωτικότητά του, κυρίως μετά τη διάγνωση», έγραφε η συμπρωταγωνίστριά της, Καραντάιν.

«Ήθελε να προστατεύσει τα αγόρια της, να γίνει καλά ώστε να συνεχίσει να εργάζεται. Και ειλικρινά, δεν ήθελε να συζητά για την ασθένειά της. Επιθυμούσε να ζήσει τη ζωή της με δικούς της όρους και να είναι με την οικογένειά της. Όλοι την αγαπούσαν. Αλλά όσο κι αν την αγαπούσαμε, αγαπούσε τα αγόρια της πολύ περισσότερο».

Στο «Runaways» της Marvel, η Γουέρσινγκ υποδύθηκε τη Λέσλι Ντιν. Πρωταγωνίστησε επίσης στο αστυνομικό δράμα «24» ως πράκτορας Ρενέ Γουόλκερ και δάνεισε τη φωνή της στην λαθρέμπορο Τες Σερβόπουλος στο δημοφιλές βιντεπαιχνίδι «The Last of Us».

Ο δημιουργός του «The Last of Us» Νιλ Ντρούκμαν έγραψε στο Twitter: «Χάσαμε μια όμορφη καλλιτέχνιδα και άνθρωπο. Η καρδιά μου έγινε χίλια κομμάτια. Οι σκέψεις μου “πηγαίνουν” στους αγαπημένους της».

Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Στίβεν Φουλ με τον οποίο είχαν τρεις γιους: τον 12χρονο Φρέντι, τον 9χρονο Όζι και τον τετράχρονο Αρτσι.

