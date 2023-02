Ρωσία: Αποκαλυπτήρια προτομής του Στάλιν με αφορμή την 80η επέτειο από τη Μάχη του Στάλινγκραντ

Στη ρωσική πόλη Βόλγκογκραντ (πρώην Στάλινγκραντ) έγιναν σήμερα τα αποκαλυπτήρια μιας προτομής του Στάλιν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, επ’ ευκαιρία της 80ής επετείου από την νίκη των Σοβιετικών επί των Ναζί στο Στάλινγκραντ, στις εκδηλώσεις της οποίας θα παραστεί και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα μνημεία για τη νίκη του Στάλιν, ο οποίος ενσαρκώνει την επικράτηση των Σοβιετικών επί των Ναζί αλλά και ένα καθεστώς επίσης τρομοκρατίας με εκατομμύρια θύματα, είναι σπάνια στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε το Ria Novosti, οι τοπικές αρχές και οι εκπρόσωποι της πόλης του Βόλγκογκραντ παρέστησαν στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Στάλιν όπως και των δύο στρατιωτικών ηγετικών προσωπικοτήτων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην μάχη του Στάλινγκραντ, του Γκεόργκι Ζούκοφ και του Αλεξάντρ Βασιλιέφσκι.

Κάτω από έναν γκρίζο ουρανό και τα μάτια δεκάδων θεατών, οι στρατιώτες εναπόθεσαν λουλούδια στις βάσεις των τριών χάλκινων προτομών.

Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη Σεργκέι Σερμπακόφ, που σχετίζεται με την δημιουργία των προτομών, σε συνέντευξη του στο τοπικό μέσο V1.ru δήλωσε ότι «όλα έγιναν γρήγορα, η εντολή έπρεπε να εκτελεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Ahead of the 80th anniversary of the Red Army’s victory in the Battle of Stalingrad, new monuments to *Stalin* as well as Soviet generals Vasilevsky and Zhukov have been unveiled in the city (which is now known as Volgograd) pic.twitter.com/O5Iepx3dcf

— Francis Scarr (@francis_scarr) February 1, 2023