Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν το Κραματόρσκ – Νεκροί και τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν την πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας αργά το βράδυ της Τετάρτης, έγραψε ο δήμαρχος Ολεκσάντρ Χοντσαρένκο σε σύντομη ανάρτησή του στο Facebook.

A missile hit a residential building in Kramatorsk. The Russian criminal regime targeting civilian 🇺🇦 people must be severely punished.

Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/v8UcF4zqon

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) February 1, 2023