NATO: Να εκπληρώσει η Ρωσία την υποχρεώση μείωσης των πυρηνικών

Το ΝΑΤΟ κάλεσε τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της συνθήκης START για τη μείωση του πυρηνικού της οπλοστασίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Συμμαχία σήμερα, Παρασκευή.

«Διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι η Ρωσία απέτυχε να συμμορφωθεί με τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης, και καλούμε τη Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης», ανέφερε σε tweet ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

#NATO Allies agree the #NewSTART Treaty contributes to international stability. We note with concern that #Russia has failed to comply with legally-binding obligations, including on inspection, & call on Russia to fulfil its obligations under the Treaty.https://t.co/TgHp5ZYFaZ

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 3, 2023