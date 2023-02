Ο άνθρωπος που φωτογράφισε το κατασκοπευτικό μπαλόνι νόμιζε ότι είναι UFO

Ο Τσέις Ντόακ ετοιμαζόταν να φύγει από τη δουλειά του όταν εντόπισε κάτι να κινείται στον ουρανό – προβληματίστηκε και αρχικώς θεώρησε ότι μπορεί να ήταν αστέρι ή ακόμα και UFO.

Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα κατασκοπευτικό μπαλόνι που πετούσε ψηλά πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι ένα κατασκοπευτικό αερόστατο, που υποπτευόταν πως ήταν κινεζικό, πετούσε εδώ και μερικές ημέρες πάνω από τη χώρα.

Οι αρχές της Κίνας επεσήμαναν από την πλευρά τους ότι ελέγχουν τις αμερικανικές πληροφορίες και ζήτησαν να μη μεγαλοποιούνται τα πράγματα.

Η περιέργεια του Ντόακ πυροδοτήθηκε όταν το αεροδρόμιο στο Μπίλινγκς της Μοντάνα εξέδωσε εντολή για παραμονή των αεροσκαφών στο έδαφος και ο στρατός προχώρησε σε κινητοποίηση, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών F-22, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδινε εντολή να καταρριφθεί το αερόστατο.

«Μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα είχα δει κάποιες ειδήσεις για ορισμένους περιορισμούς στον εναέριο χώρο εδώ στο Μπίλινγκς και έτσι σκέφτηκα ότι ήταν λίγο ύποπτο», είπε στο Reuters. Και πρόσθεσε: «Κοίταζα έξω από το παράθυρο, όπως κοιτάζω συνήθως, και έτυχε να το εντοπίσω με την άκρη του ματιού μου – στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστέρι, αλλά ήταν κάπως τρελό καθώς ήταν μέρα και ήταν πολύ μεγάλο για να είναι αστέρι».

Από τον δρόμο του στο Μπίλινγκς, ο Ντόακ απαθανάτισε τις εικόνες του μπαλονιού, το οποίο περιγράφεται από εμπειρογνώμονα της άμυνας των ΗΠΑ ως μεγέθους τριών λεωφορείων που πετούσαν ψηλά.

«Δεν θα πω ψέματα. Πρώτα νόμιζα ότι ήταν ένα #ufo. Στη συνέχεια, νόμιζα ότι ήταν ο @elonmusk σε ένα σενάριο cosplay του Μάγου του Οζ. Αλλά ήταν απλώς ένα απροσδόκητο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι!” έγραψε ο Ντόακ στο Twitter.

Not gonna lie. First, I thought this was a #ufo. Then, I thought it was @elonmusk in a Wizard of Oz cosplay scenario. But it was just a run-of-the mill Chinese spy balloon! pic.twitter.com/cBV7goF6Sv

— Chase Doak (@ckdoak) February 2, 2023