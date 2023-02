ΕΕ: Συμφωνία των «27» για επιβολή πλαφόν στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή πλαφόν στα ρωσικά πετρελαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία με ανάρτησή της στο Twitter.

Οι πρεσβευτές των «27» ενέκριναν το πλαφόν, το οποίο αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρεται σε αυτήν την ανάρτηση εξ ονόματος των χωρών μελών της ΕΕ. Πρόκειται για μια «σημαντική συμφωνία που εντάσσεται στη συνεχιζόμενη απάντηση της ΕΕ και των εταίρων της στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

#COREPERII | ✅ EU ambassadors today approved the price caps on petroleum products ahead of final adoption by @EUCouncil. Important agreement as part of the continued response by EU and partners to the Russian war of aggression against Ukraine.

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) February 3, 2023