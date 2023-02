Θα βυθίσουν πλοίο γεμάτο με αμίαντο

Το «Σάο Πάολο» είναι ανεπιθύμητο σε κάθε χώρα και το βραζιλιάνικο ναυτικό αποφάσισε να το βυθίσει σε διεθνή ύδατα, παρά τις αντιδράσεις οικολόγων, πως οι τόνοι τοξικού μετάλλου θα σκοτώσουν τεράστιο μέρος της θαλάσσιας ζωής. [Instituto Sao Paulo | Foch via The New York Times]