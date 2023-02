Σπάει τη σιωπή της η Λιζ Τρας – Τι λέει για την παραίτησή της

«Βολές» κατά πάντων εξαπέλυσε η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, για τους λόγους που την οδήγησαν στην παραίτηση.

Μεταξύ άλλων, η Βρετανίδα πολιτικός κατηγόρησε την οικονομική «ορθοδοξία» στο υπουργείο Οικονομικών, ομάδες στο Συντηρητικό Κόμμα, αλλά και άλλες χώρες για τον εκτροχιασμό της πρωθυπουργίας της.

🔴 EXCLUSIVE: Liz Truss is breaking her silence as she blames a “powerful economic establishment” and her own Conservative Party for her downfall.

🔓 This front page story is currently free to read 👇

— The Telegraph (@Telegraph) February 4, 2023