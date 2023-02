Τουρκία – Συρία: Δραματικές ώρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ, πάνω από 1.200 οι νεκροί

Η σεισμική δόνηση 7,8 βαθμών που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την Τουρκία και τη Συρία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και εκτεταμένες υλικές καταστροφές, σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, που δεν σταματούν να επιδεινώνονται με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στην Τουρκία έχει ανέβει σε 912, ενώ ο απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται σε 5.383. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε μάλιστα ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα από το 1939.

🎥1 Scary footage of how the #earthquake struck #Turkey last night.

🎥2 A 6-story building in Urfa, Turkey falls over after earthquake

As per estimate over 1700 buildings have been destroyed with over 800 deaths

PM Modi extends condolences and offers help to all effected pic.twitter.com/B9CSpvRh2J

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023