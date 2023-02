Σεισμός σε Τουρκία – Συρία: 2.281 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Εικόνες καταστροφής και απόλυτου χάους επικρατούν στην Τουρκία και τη Συρία, όπου σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια των χιλιάδων πεσμένων κτιρίων που άφησε πίσω του ο φονικός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και οι μετασεισμοί που ακολούθησαν.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών και των τραυματιών και στις δύο χώρες διαρκώς αυξάνεται. Τουλάχιστον 1.498 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τουρκία, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu που επικαλείται την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας AFAD, ενώ 8.533 έχουν τραυματιστεί σε τουλάχιστον δέκα επαρχίες της Τουρκίας.

Στη Συρία, τουλάχιστον 783 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε πως πάνω από 1.000 είναι οι τραυματίες.

Προς το παρόν, ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 2.281 στις δύο χώρες που επλήγησαν από τον Εγκέλαδο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της AFAD, Γιουνούς Σεζέρ, έχουν καταγραφεί συνολικά 105 μετασεισμοί, μέχρι στιγμής. 2.834 κτίρια έχουν επιβεβαιωμένα καταρρεύσει.

Συνολικά 9.698 άνθρωποι επανδρώνουν τα κλιμάκια έρευνας και διάσωσης που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι που θα επηρεάσει τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου της Τουρκίας.

More than 1,600 people have been killed in Turkey and Syria, where two powerful earthquakes and dozens of aftershocks collapsed thousands of buildings. The death toll is likely to keep rising.https://t.co/AyB8HNjZkf pic.twitter.com/NsqGZmBNkE

— The New York Times (@nytimes) February 6, 2023