Η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα ευχαριστεί για τα μηνύματα στήριξης

Η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα ευχαριστεί για τα μηνύματα υποστήριξης που δέχεται, μετά τον φονικό σεισμό 7,8 Ρίχτερ που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Με ανάρτησή της στο Twitter, η τουρκική πρεσβεία ευχαρίστησε και για τα λουλούδια που άφησε, ανώνυμα, ένα ζευγάρι Ελλήνων έξω από το κτίριο.

«Ευχαριστούμε όλους όσοι έστειλαν μηνύματα υποστήριξης και αλληλεγγύης στην πρεσβεία μας, για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα μας σήμερα. Επίσης για τα λουλούδια που άφησε ανώνυμα ένα ζευγάρι Ελλήνων πριν από λίγα λεπτά».

We thank all those who sent messages of support and solidarity to our Embassy over the devastating earthquake that hit our country today. Also for the flowers just left anonymously by a Greek couple few minutes ago. pic.twitter.com/psy3xp8zTi

— Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) February 6, 2023