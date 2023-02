Σεισμός σε Τουρκία και Συρία: Πάνω από 3.600 νεκροί – Αναζητούν επιζώντες μέσα στη νύχτα

Τουρκία και Συρία εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους από τον πανίσχυρο, φονικό σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και σκόρπισε το χάος και την καταστροφή στις δύο χώρες.

Μέσα στη νύχτα, σωστικά συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς ενάντια στον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των χιλιάδων ισοπεδωμένων κτιρίων.

Στην Τουρκία, τουλάχιστον 2.316 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 13.293 τραυματίστηκαν σε 10 επαρχίες της χώρας, εξαιτίας του πρώτου, ισχυρότατου σεισμού που έγινε αισθητός, μέχρι την Αίγυπτο και το Ισραήλ, και ενός ακόμα, μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την ίδια περιοχή αργότερα.

Στη Συρία, τουλάχιστον 1.293 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ίδιο χτύπημα του εγκέλαδου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι μετασεισμοί, η χιονόπτωση και οι βροχές, σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα, δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων και ταλαιπωρούν τους άστεγους και στις δύο χώρες.

Ο Ορχάν Τατάρ, γενικός διευθυντής του τμήματος απόσβεσης κινδύνου της προεδρικής υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD), ανακοίνωσε ότι έχουν καταρρεύσει συνολικά 5.606 κτίρια στην Τουρκία, ενώ από τα συντρίμμια τους έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί 7.340 άνθρωποι.

Στα κλιμάκια έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν περίπου 9.700 άνθρωποι σύμφωνα με την AFAD. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου.

Η εταιρεία του τουρκικού πετρελαϊκού αγωγού BOTAS αποφάσισε για «καθαρά προληπτικούς λόγους» να σταματήσει τη ροή πετρελαίου στην περιοχή, πρόσθεσε ο Τατάρ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα, από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ του 1939, που είχε χτυπήσει, τότε, λίγο έξω από την πόλη του Ερζιντσάν. Σε εκείνο τον σεισμό του προηγούμενου αιώνα, είχαν σκοτωθεί πάνω από 32.700 άνθρωποι, και είχε προκληθεί τσουνάμι μισού μέτρου.

«Το κράτος μας έχει αναλάβει δράση με όλους τους θεσμούς του μετά τον σεισμό», δήλωσε από το γραφείο της AFAD στην Άγκυρα κάνοντας λόγο για πλήρη κινητοποίηση. Ο Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τους δημάρχους των Αδάνων, της Οσμανίγιε, του Χατάι και του Κιλίς και ενημερώθηκε για τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

An ancient castle in Gaziantep, Turkey, was heavily damaged by the 7.8 magnitude earthquake on Monday, intensifying concerns about damage to other important sites of antiquity in a region that has been a cultural crossroads for thousands of years. https://t.co/14JyfSEBKd pic.twitter.com/AMF2qXvIa0

Στη Συρία, από τις περιοχές που ελέγχει η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής ανασυρθεί 593 νεκροί και ακόμα 1.411 είναι οι τραυματίες, στις επαρχίες Χαλέπι, Λατάκια, Χάμα και Ταρτούς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Συρίας.

Στις βορειοδυτικές περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, τουλάχιστον 700 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης «Λευκά Κράνη.»

Στη μεθοριακή περιοχή Τουρκίας – Συρίας φιλοξενούνταν εκατομμύρια πρόσφυγες που είχαν διαφύγει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και διέμεναν σε προσωρινά καταλύματα.

The earthquake that hit Turkey on Monday was one of the most powerful ever recorded in the country, even shaking buildings in Israel and Syria. More than 500 deaths have been reported, but the toll is expected to rise.

See photos of some of the aftermath. https://t.co/pj19nswV0n pic.twitter.com/o7VXX22jqE

