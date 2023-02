Η χώρα που θέλει να καταργήσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Το κρατικό συμβούλιο Προστασίας των Ζώων της Ινδίας κάλεσε τους πολίτες να γιορτάσουν την «Ημέρα Αγκαλιάς Αγελάδας» στις 14 Φεβρουαρίου φέτος, αντί για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη, η κυβερνητική υπηρεσία χαρακτήρισε τις αγελάδες ως «ραχοκοκαλιά» του ινδικού πολιτισμού και της αγροτικής οικονομίας, λέγοντας ότι «η αγκαλιά με τις αγελάδες θα φέρει συναισθηματικό πλούτο και θα αυξήσει την ατομική και συλλογική ευτυχία».

Πρόσθεσε ότι η αγκαλιά των αγελάδων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της απειλής που αντιμετωπίζουν οι παραδόσεις, οι οποίες προέρχονται από τα αρχαία θρησκευτικά ινδουιστικά κείμενα των Βεδών και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν εξαιτίας της επικράτησης των παραδόσεων της Δύσης.

Αντιδράσεις

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μία ολόκληρη χώρα τάσσεται τόσο έντονα κατά της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Πάντως η πρόταση του κρατικού συμβουλίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μια γυναίκα προσεύχεται ακουμπώντας πάνω σε μια αγελάδα. Φωτ: AP

«Δεν είναι σίγουρο πως τα βοοειδή έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, αλλά σίγουρα θα το μάθουμε», αστειεύτηκε ένας χρήστης του Twitter.

Σημειώνεται πως οι ευσεβείς Ινδουιστές πιστεύουν ότι η αγελάδα είναι ένα ιερό ζώο που πρέπει να λατρεύεται καθώς αντιπροσωπεύει τη Μητέρα Γη. Ωστόσο η Ινδία δεν απέδιδε πάντα τέτοια σημασία σε αυτές.

Στο βιβλίο του The Myth of the Holy Cow, ο ιστορικός D.N. Jha υποστηρίζει ότι η ιερότητα της αγελάδας είναι μια σχετικά πρόσφατη παράδοση.

«Η αγελάδα τείνει να γίνει με την πάροδο του χρόνου ένα πολιτικό εργαλείο στα χέρια των ηγεμόνων [σ.σ. που θεωρούν ότι απειλούνται από τους μουσουλμάνους].

Την τελευταία δεκαετία μάλιστα, το κυβερνών κόμμα με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μόντι, οδήγησε τους ευσεβείς Ινδουιστές οπαδούς να υποστηρίξουν ότι ο εορτασμός του ρομαντισμού την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αντιβαίνει στις παραδοσιακές ινδικές αξίες.

Πηγή: TIME