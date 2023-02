Τουρκία: Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές 122 ώρες μετά τον σεισμό – 24.150 οι νεκροί

Διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν δύο γυναίκες ζωντανές από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων όπου παρέμειναν επί 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams

🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023