Τουρκία – Σεισμός: Ανοίγουν τα σύνορα με την Αρμενία έπειτα από 35 χρόνια

Τα σύνορα Τουρκίας – Αρμενίας άνοιξαν ξανά το Σάββατο για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, σύμφωνα με τα πρακτορεία AFP και Anadolu, για να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που επλήγησαν από τους τεράστιους σεισμούς της Δευτέρας στη νότια Τουρκία.

Πέντε φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια από την Αρμενία πέρασαν τα σύνορα μέσω της συνοριακής διέλευσης Αλικάν της επαρχίας Ιγκντίρ της ανατολικής Τουρκίας.

#UPDATE Five trucks with aid including food and water arrived in Turkey from the Alican border crossing, Serdar Kilic, Turkey’s special envoy for dialogue with Armenia, said on Twitter. State news agency Anadolu said this was the first time it had opened since 1988. pic.twitter.com/hW8CYno32s

— AFP News Agency (@AFP) February 11, 2023