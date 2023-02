Τουρκία: Ελπίδα στα χαλάσματα, μια εβδομάδα μετά τον σεισμό

Μία εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών, θαύματα εξακολουθούν να συμβαίνουν στα χαλάσματα, καθώς τα διασωστικά συνεργεία έχουν καταφέρει να ανασύρουν επιζώντες στην Τουρκία.

Αν και θεωρούνται κρίσιμες οι 72 πρώτες ώρες μετά τον σεισμό, η ελπίδα δεν έχει χαθεί ακόμα. Νωρίς το πρωί, το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ένα 7χρονο αγόρι, ο Μουσταφά, διασώθηκε στην επαρχία Χατάι.

This 7 years old boy survived almost 7 days and today the heroic rescuers managed to dig him out! What a survivor and what heroes! #Turkiye #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/hODAa2yFPW

Η 62χρονη Ναφιζέ Γιλμάζ ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια στην πόλη Νουρνταγκί, της ίδιας επαρχίας. Η 62χρονη και το 7χρονο αγοράκι είχαν μείνει εγκλωβισμένοι επί 163 ώρες προτού διασωθούν χθες, Κυριακή.

Η Σιμπέλ Καγιά, 40 ετών, ανασύρθηκε από τα ερείπια πενταώροφου κτιρίου στην επαρχία Γκαζιαντέπ, 170 ώρες μετά τον σεισμό.

