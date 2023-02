Λονδίνο: Οι Ρώσοι δεν ξέρουν πού να στρέψουν τα στρατεύματά τους

Μια σημαντική αντεπίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στη Ζαπορίζια και το Λουχάνσκ θα υπονόμευε περαιτέρω τον στόχο της Ρωσίας για «απελευθέρωση του Ντονμπάς», με αποτέλεσμα οι Ρώσοι στρατηγοί να μην μπορούν να αποφασίσουν σε ποια από τις απειλές θα δώσουν προτεραιότητα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Εικόνες από ανοιχτές πηγές από τις 7 Φεβρουαρίου δείχνουν ότι η Ρωσία ενίσχυσε περαιτέρω τις αμυντικές οχυρώσεις στο κεντρικό τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ειδικά κοντά στο χωριό Ταρασίφκα. Από τις 8 Ιανουαρίου, η Ρωσία έχει δημιουργήσει αμυντικές οχυρώσεις μεταξύ των πόλεων Βασιλίφκα και Ορίχιβ στην περιφέρεια αυτή.

Oπως επισημαίνουν οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, παρά την τρέχουσα επιχειρησιακή εστίαση στο κεντρικό Ντονμπάς, η Ρωσία εξακολουθεί να ανησυχεί για την προστασία των ακραίων περιοχών της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου της. Αυτό αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη κατασκευή αμυντικών οχυρώσεων στις περιοχές της Ζαπορίζια και του Λουχάνσκ και τη μεταφορά προσωπικού εκεί.

Το συνολικό μήκος του μετώπου των Ρώσων στην Ουκρανία εκτιμάται σε σχεδόν 1.300 χιλιόμετρα, ενώ μόνο στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, που είναι ημικατεχόμενη, το μέτωπο εκτείνεται σε 192 χλμ, κατά το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 February 2023

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ixYOQYQdXc

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mmbgKuxUpo

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 13, 2023