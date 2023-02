Γιατί Πολωνία και Ουγγαρία αγνόησαν το ευρωπαϊκό μποϊκοτάζ και «γιόρτασαν» την Ιρανική Επανάσταση στην Τεχεράνη

Η Πολωνία και η Ουγγαρία – σε αντίθεση με τη «γραμμή» που ακολούθησαν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έστειλαν τους πρέσβεις τους στην επίσημη δεξίωση του προέδρου Ραΐσι στην Τεχεράνη για τον εορτασμό της 44ης επετείου της Ιρανικής επανάστασης.

Ο λόγος που αυτή η διπλωματική επιλογή κρίνεται αμφιλεγόμενη σχετίζεται με το γεγονός ότι το καθεστώς της Τεχεράνης έχει καταστείλει με τρόπο βάναυσο τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των περασμένων μηνών, προχωρώντας ακόμα και σε εκτελέσεις διαδηλωτών.

Το διεθνές στάτους του Ιράν έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της επιλογής της Τεχεράνης να προμηθεύσει την Ρωσία με drone, τα οποία η ρωσική πλευρά έχει αξιοποιήσει για να χτυπήσει «πολιτικούς» στόχους στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico, μια σειρά από φωτογραφίες απεικονίζουν τους δύο πρέσβεις – τον Maciej Fałkowski της Πολωνίας και τον Zoltán Varga-Haszonits της Ουγγαρίας – να κάθονται πίσω από τον Ραΐσι και τον υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη. Μάλιστα σε μια από τις φωτογραφίες, ο Fałkowski διακρίνεται να σφίγγει το χέρι του Ραΐσι κάνοντας και μια ελαφριά υπόκλιση.

«Πώς μπόρεσες – την ώρα που το καθεστώς επιτίθεται, χτυπάει, βασανίζει, βιάζει και σκοτώνει αθώους διαδηλωτές που κινητοποιούνται φωνάζοντας “Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία”- να υποκλιθείς στον “Σφαγέα” της Τεχεράνης;» έγραψε ο Χίλελ Νόιερ από το Παρατηρητήριο των Ηνωμένων Εθνών, απευθυνόμενος στον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας.

.@AndrzejDuda Mr. President, when this morning in Poland you embraced Ukrainian President Zelensky, did you tell him that yesterday in Tehran your representative bowed before the regime that is now sending Putin the drones to kill Zelensky’s people? https://t.co/3qDowVdTVb

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) February 10, 2023