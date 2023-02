Τουρκία: Δύο άνθρωποι διασώθηκαν 198 ώρες μετά τον σεισμό

Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, «θαύματα» εξακολουθούν να συμβαίνουν στα ερείπια κτιρίων στην Τουρκία, με τα διασωστικά συνεργεία να ανασύρουν επιζώντες.

Ενας 17χρονος και ένας ακόμη άνδρας διασώθηκαν από τα χαλάσματα πολυκατοικίας στην επαρχία Καχραμανμάρας της Τουρκίας σήμερα Τρίτη, σχεδόν 198 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της περασμένης Δευτέρας, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk.

Στα πλάνα που μετέδωσε το δίκτυο, μέλη σωστικών συνεργείων εικονίζονται να μεταφέρουν τους δυο διασωθέντες με φορεία σε ασθενοφόρα που περιμένουν.

#TurkiyeQuakes: In yet another miraculous rescue, a 17-year-old teenage boy was saved after surviving 198 hours under rubble in Kahramanmaras pic.twitter.com/4fUPsaWP0T

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 14, 2023