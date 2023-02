Λονδίνο: Οι Ρώσοι έχουν εντολή για πολυμέτωπη επίθεση αλλά ανεπαρκείς δυνάμεις για επιτυχία

Οι ρωσικές δυνάμεις λαμβάνουν εντολή να προχωρήσουν στις περισσότερες κατευθύνσεις στην ανατολική Ουκρανία, αλλά δεν έχουν επικεντρώσει αρκετή επιθετική ισχύ μάχης σε καμία από αυτές ώστε να επιτύχουν αποφασιστικό αποτέλεσμα, κατά την περίληψη των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Αμυνας της Μεγάλης Βρετανίας στο Twitter.

Καταγράφεται ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες, οι δυνάμεις της ομάδας Βάγκνερ «σχεδόν σίγουρα» πέτυχαν νέες μικρές επιτυχίες γύρω από τα βόρεια προάστια της πόλης Μπαχμούτ στο Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Κράσνα Γκόρα. Ωστόσο, η οργανωμένη ουκρανική άμυνα σε αυτόν τον τομέα συνεχίζεται. Η ρωσική τακτική προέλαση νότια της πόλης μάλλον δεν σημείωσε μεγάλη πρόοδο, προστίθεται στην αναφορά.

Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι στο βορρά, στην περιοχή Κρέμινα-Σβάτοφ της περιφέρειας του Λουχάνσκ οι ρωσικές δυνάμεις διεξάγουν μια συνεχή επιθετική προσπάθεια, αν και κάθε τοπική επίθεση παραμένει πολύ μικρή για να επιτευχθεί σημαντική κατάκτηση.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 February 2023

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/twjoin3xm1

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RgIBKAGUOO

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 14, 2023