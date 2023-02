Σεισμός στην Τουρκία: Απίστευτες εικόνες από ελαιώνα που μετατράπηκε σε φαράγγι

Σε φαράγγι μετατράπηκε ένας ελαιώνας στο Αλτινόζου της επαρχίας Χατάι στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τη Συρία, έπειτα από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες από το μοναδικό πλέον σκηνικό που δημιούργησε το φονικό χτύπημα του «Εγκέλαδου»: κοφτερά βράχια, αμμώδες έδαφος που μοιάζει σαν να έχει σπάσει ή σαν να βγήκε κάποιο γιγάντιο χέρι από τη Γη, μερικά εναπομείναντα ελαιόδεντρα ανάμεσα στις πέτρες.

This drone video shows an olive grove in Turkey ripped apart by last week’s earthquakes and aftershocks, which cracked the bedrock and created a 200-metre wide fissure.

The newly created canyon is 30 metres deep and runs across 35 acres of land ⤵️ pic.twitter.com/BkHp0iNlSJ

