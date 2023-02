Δραματικές εικόνες από το Οχάιο – Φόβος για νέο Τσερνόμπιλ

Δυσοίωνες εικόνες με ένα ανησυχητικό μαύρο νέφος να καλύπτει τον ουρανό του Ιστ Παλεστάιν στο Οχάιο, έχουν κατακλύσει τα social media, μετά τον εκτροχιασμό τρένου που μετέφερε τοξικά υλικά, στις αρχές του μήνα.

Η αμαξοστοιχία που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τον εκτροχιασμό των 50 εκ των 150 βαγονιών της, μετέφερε σε κάποια από τα βαγόνια της επικίνδυνα υλικά, όπως χλωραιθένιο, ένα άχρωμο αέριο που χρησιμοποιείται στα πλαστικά PVC.

“Controlled” release burn 🔥 is a weird kind of corporate doublespeak. This will hurt millions of people in OH/PA for years to come. But hey—at least @nscorp did a $10 bil stock buyback to pump their shares instead of upgrading 🚊brakes. #OhioChernobyl pic.twitter.com/hdCPU6BQSN

Τόσο αυτή η χημική ένωση όσο και άλλα εύφλεκτα χημικά που μεταφέρονταν στην αμαξοστοιχία -όπως 2-βουτοξυαιθανόλη, ακρυλικός 2-αιθυλεξυλεστέρας, ακρυλικός βουτυλεστέρας, μεθυλοπροπένιο- απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον μετά τον εκτροχιασμό.

Πολλά από αυτά τα χημικά είναι καρκινογενή ή δυνητικά καρκινογενή και θεωρούνται επιβλαβή για μάτια και αναπνευστικό σύστημα.

Η τοξικότητα των χημικών αυτών αρχικά προκάλεσε ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, όμως, και λόγω της έντασης του φαινομένου μοιραία ανέκυψαν και οι συγκρίσεις με μία από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές που έχει βιώσει η ανθρωπότητα, πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες, εκείνη του Τσερνόμπιλ.

Έτσι, δεν είναι λίγοι όσοι εκφράζουν φόβους πως λόγω του ατυχήματος αυτού, το Οχάιο θα γίνει το νέο Τσέρνομπιλ.

Παρότι οι δραματικές εικόνες από την περιοχή ίσως συνηγορούν στο να θεωρήσει κάποιος πως όντως πρόκειται για ένα μίνι Τσερνόμπιλ, οι ειδικοί διαβεβαιώνουν πως η κλίμακα εκείνης της καταστροφής ήταν απείρως μεγαλύτερη, υπογραμμίζοντας πάντως πως ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος τού ατυχήματος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ συνέβη όταν αγνοήθηκαν τα μέτρα ασφάλειας κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Η τρομακτική έκρηξη που ακολούθησε διέσπειρε τεράστιες ποσότητες ραδιοενεργών χημικών, όπως πλουτώνιο, ιώδιο, στρόντιο και καίσιο.

Οι πολλαπλές ελεγχόμενες μικρές εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά τον εκτροχιασμό του τρένου στο Ιστ Παλεστάιν, προκάλεσαν την καύση πολλών από τα καρκινογενή χημικά που μεταφέρονταν – καύση που κατέληξε σε ένα τεράστιο μαύρος νέφος που αιωρείται έκτοτε πάνω από την πόλη.

If a single sea turtle in CA choked on a plastic straw we’d be bombarded with hyperbolic headlines for weeks.

Yet *actual humans* have been breathing in this giant plume of toxic polyvinyl chloride for over a week in Ohio and…barely any news coverage? #OhioChernobyl pic.twitter.com/yu2ZPhdxq8

— Kristen Mag (@kristenmag) February 13, 2023