Η Gen Z είναι η πιο αγχωμένη γενιά στον εργασιακό χώρο

Η εργασιακή αστάθεια, η ανασφάλεια που επέφερε η πανδημία κορωνοϊού στην αγορά εργασίας, το κύμα απολύσεων ακόμα και σε παγκόσμιους ομίλους, αλλά και η υποβάθμιση των αμοιβών λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού, προκαλούν ανησυχία στους απανταχού εργαζομένους, κάθε βαθμίδας και ηλικίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητές και ειδικούς, στο παγκόσμιο εργασιακό χάος που κάποιοι προεξοφλούν ως «μόνιμη κρίση», υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων που θεωρείται η πιο ανήσυχη απ’ όλους. Πρόκειται για τους νέους ανθρώπους της Gez Z (γεννημένους από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και ως τις αρχές του 2010) που ξεκίνησαν την επαγγελματική τους ζωή πριν από μερικά χρόνια.

Σύμφωνα με έρευνα της Cigna International Health σε δείγμα σχεδόν 12.000 εργαζομένων από όλο τον κόσμο, το 91% ατόμων ηλικίας από 18 έως 24 χρόνων δηλώνει αγχωμένο.

Η έρευνα δείχνει πως η γενιά Ζ αναδεικνύεται στην πιο στρεσαρισμένη δημογραφική ομάδα στον εργασιακό χώρο, αγωνιζόμενη σκληρά να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. Τα ίδια στοιχεία καταδεικνύουν πως σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης γενιάς (23%) θεωρεί το άγχος αυτό μη διαχειρίσιμο, ενώ το συντριπτικό ποσοστό του 98% δηλώνει πως αντιμετωπίζει συμπτώματα burnout.

Όμως, γιατί είναι οι νεότεροι στην αγορά εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής;

Ατυχής συγκυρία

Παρότι ο εκτεταμένος πανικός που προκάλεσε η πανδημία κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο και σε κάθε πεδίο της ζωής έχει εν πολλοίς κοπάσει, το 2023 εξακολουθεί να παραμένει για τους εργαζομένους εξαιρετικά στρεσογόνο.

Πολλές εταιρείες, στο πλαίσιο της επιστροφής στην εργασιακή κανονικότητα, ζητούν από τους ανθρώπους τους να γυρίσουν στα γραφεία. Και καθώς η οικονομική αστάθεια παραμένει, ουκ ολίγες εταιρείες, μεταξύ αυτών γίγαντες όπως Alphabet, Suisse Credit, Ford, Ζοοm, Pinterest, Disney, CNN, προχωρούν σε ευρείες απολύσεις, οι εργαζόμενοι φοβούνται πως οι επόμενοι άνεργοι ίσως είναι οι ίδιοι.

Η γενικότερη οικονομική δυσχέρεια, ωστόσο, είναι αυτή που επιτείνει σε ακραίο βαθμό τα προβλήματα στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία από φετινή έκθεση της εταιρείας Workhuman, η κρίση τού κόστους ζωής προκαλεί άγχος και ανησυχία στο 84% των Βρετανών εργαζομένων. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση σε πολλές περιοχές του κόσμου, από την Ιρλανδία έως τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Όλα αυτά μοιάζουν ακόμη πιο αβάσταχτα για τη γενιά Ζ. Στοιχεία από τον περασμένο Οκτώβριο της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, McKinsey & Company καταδείκνυαν πως εργαζόμενοι αυτής της ηλιακής ομάδας σε σχέση με τους άλλους ερωτηθέντες (ποσοστό 26% έναντι 20%) ήταν πιθανότερο να δηλώσει πως η αμοιβή τους δεν τους επέτρεπε να έχουν «καλή ποιότητα ζωής» στη δεδομένη οικονομική συγκυρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εργαζόμενοι της γενιάς Ζ εξοικονομούν λιγότερα χρήματα, ενώ πασχίζουν, σε σχέση με άλλες γενιές, να φτάσουν σε ένα ορόσημο ζωής, όπως η αγορά ενός σπιτιού.

Πέραν, όμως, του οικονομικού παράγοντα, οι νεότεροι εργαζόμενοι δυσκολεύονται περισσότερο και στις διαπροσωπικές σχέσεις. «Γι’ αυτούς υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτηματικά σχετικά με την εθιμοτυπία των εργασιακών φιλικών σχέσεων, το ένδυμα του γραφείου και τα επαγγελματικά όρια» εξηγεί η Ελίζα Φίλμπι, ερευνήτρια με συμβουλευτικό ρόλο στις εταιρείες για την πρόσληψη και διαχείριση ατόμων ηλικίας 20 ετών. Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί από μόνο του να προκαλέσει άγχος ιδίως στους νεότερους υπαλλήλους, σημειώνει, όμως «το να πρέπει να πας στο γραφείο, να συναναστραφείς και να σε διαχειριστούν, είναι ένα πολύ ξένο αίσθημα για πολλούς νέους ανθρώπους. Οι κοινωνικές πτυχές της εργασίας παραμένουν τρομακτικές».

Η Φίλμπι θεωρεί πως η γενιά Ζ βιώνει ακόμη πιο εχθρικά το εργασιακό περιβάλλον λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στις οποίες μπήκε στην αγορά εργασίας. Οσοι πέρασαν από πανεπιστήμια, αναγκάστηκαν να τα τελειώσουν και να πάρουν το πτυχίο τους στην απομόνωση, σε πλήρως εικονικά περιβάλλοντα φοίτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μεταπηδώντας σχεδόν αμέσως σε μια έκτακτη κι επισφαλή εργασιακή και οικονομική κατάσταση, με την απειλή της απόλυσης μόνιμη.

«Ολέθριο – οικονομικά και κοινωνικά»

Βραχυπρόθεσμα, το άγχος της γενιάς Ζ οδηγεί σε αβεβαιότητα, ακόμη και πρώιμη απόσυρση από την επαγγελματική ζωή, κάτι που όπως λένε οι αναλυτές, πρέπει να προκαλεί ανησυχία.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2022 από την Gallup, η συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα είναι η πιο απαθής στη δουλειά, αναφέροντας άγχος και εργασιακή εξάντληση περισσότερο από άλλες ομάδες. «Διαπιστώσαμε πως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων της Ζ παραδέχτηκε ότι δεν καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στη δουλειά, κάτι που αποτελεί σύμπτωμα επαγγελματικής εξουθένωσης και άλλων συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο, όπως η αδιαφορία, η ασαφής επικοινωνία, η έλλειψη υποστήριξης από τον προϊστάμενο και η μοναξιά» εξηγεί ο Σάντορ Νισιζάκι, ειδικός στην οργανωτική ηγεσία και συγγραφέας του βιβλίου «Working with Gen Z: A Handbook to Recruit, Retain, and Reimagine the Future Workforce after Covid-19».

Μακροπρόθεσμα, αυτό το άγχος και το burnout θα έχουν επιπτώσεις στην εργασιακή απόδοση και την εξέλιξη της καριέρας, ενώ θα αυξάνουν τις πιθανότητες της παραίτησης.

Έως το 2025, η γενιά Ζ θα αποτελεί το 27% του εργατικού δυναμικού στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD). Κι αν η πλειονότητα παραμένει τόσο αγχωμένη, ο Νισιζάκι εκτιμά πως αυτό θα αποδειχτεί «ολέθριο – οικονομικά, κοινωνικά και σε πολλά άλλα πεδία».

