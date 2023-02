Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Μπάιντεν

Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προανήγγειλε την παροχή νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Οπως συμπλήρωσε, περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το πακέτο βοήθειας θα ανακοινωθούν αύριο, Τρίτη. Στο νέο πακέτο θα περιλαμβάνονται πυρομαχικά για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα HIMARS. Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο καιρό χρειαστεί.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του: «Η επίσκεψή σας είναι μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης για όλους τους Ουκρανούς». Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Τζο Μπάιντεν την προμήθεια όπλων μεγάλου βεληνεκούς.

