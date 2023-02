Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν: Αποστολή της Ε.Ε. στα σύνορα με στόχο τη σταθερότητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σήμερα την ανάπτυξη μιας αποστολής παρατηρητών στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν, τις δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες του Καυκάσου που συγκρούονται εδώ και πολλά χρόνια για τον διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο κίνδυνος μιας κλιμάκωσης παραμένει υψηλός σε αυτόν τον θύλακα που ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, ωστόσο οι κάτοικοί του, στην πλειονότητά τους, είναι Αρμένιοι. Οι δύο χώρες έχουν ξεκινήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και η Δύση καταβάλλει προσπάθειες για να εξεύρεση μιας ειρηνικής διευθέτησης στην περιοχή, την οποία η Ρωσία θεωρεί ζώνη επιρροής της.

We launched the EU Mission in Armenia #EUMA, which is now operational and conducted its first patrol today.#EUMA will contribute to human security, build confidence on the ground and support EU efforts in the peace process between Armenia and Azerbaijanhttps://t.co/Wq26ZhbtsK pic.twitter.com/jtQTNafjaI

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 20, 2023