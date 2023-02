Τουρκία: Τρεις νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες από τις νέες ισχυρές σεισμικές δονήσεις

Σε τραγωδία χωρίς τέλος εξελίσσεται η κατάσταση στην Τουρκία μετά και από το νέο χτύπημα του «Εγκέλαδου» το απόγευμα της Δευτέρας.

Το ίδιο βράδυ, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι από τις νέες σεισμικές δονήσεις, της τάξης των 6,4 και 5,8 Ρίχτερ, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ακόμα ανθρώπων, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 213.

Ο Σοϊλού δήλωσε, επίσης, πως οι έρευνες των διασωστών μετά τις νέες σεισμικές δονήσεις επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε τρεις περιοχές, ενώ νωρίτερα, αναφορές στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για σοβαρές ζημιές στα κτίρια που είχαν ήδη πληγεί από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. Οι πρώτες εικόνες από τις σεισμόπληκτες περιοχές αναδεικνύουν το μέγεθος των ζημιών και τον πανικό που επικράτησε στους ήδη ταλαιπωρημένους κατοίκους.

Σημειώνεται ότι η AFAD ανακοίνωσε ότι ο πρώτος σεισμός σήμερα, μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Ντεφνέ στο Χατάι στις 20.04 ώρα Τουρκίας.

#BREAKING Magnitude 6.4 and 5.8 earthquake strikes in #Hatay #Turkey. Earthquake has been felt in Syria, Lebanon, Israel, Egypt and Palestine. Reportedly, damaged- buildings were destroyed during the #earthquake pic.twitter.com/1aV3yObUGQ

— Nur Dogan (@nurdogandiyorki) February 20, 2023