«Για μας είναι ο κ. Τζίμι» – Η μικρή γενέτειρα του Τζίμι Κάρτερ ετοιμάζεται για το ύστατο «χαίρε»

Ο Μάικλ Ντόμινικ είχε σταματήσει να περιεργάζεται το φιστίκι των τεσσάρων μέτρων.

Κάθε τρία χρόνια τα τελευταία 20, η γενέτειρα του Τζίμι Κάρτερ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, προσλάμβανε τον πολυτεχνίτη για να ξαναβάψει το γλυπτό στην άκρη του δρόμου, ένα απομεινάρι από την εκστρατεία του πρώην προέδρου το 1976. Τώρα το οδοντωτό χαμόγελο του φιστικιού, ένα νεύμα στο περίφημο πλατύ χαμόγελο του Κάρτερ, χρειαζόταν ένα γυάλισμα.

Good morning from Plains, Georgia, hometown of 39th President Jimmy Carter. I met Michael Dominick as he was hurriedly painting this peanut statue, the town’s main roadside attraction and a prop from Carter’s 1976 campaign.“Mr. Jimmy? He’s what Plains is.” pic.twitter.com/YA3DgXex40

— Eva McKend (@evamckend) February 20, 2023