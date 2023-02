Κίνα: Τουλάχιστον δύο νεκροί από κατάρρευση ορυχείου – Περισσότεροι από 50 οι εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, έξι τραυματίστηκαν και 53 συνεχίζουν να αγνοούνται μετά την κατάρρευση στοών ανθρακωρυχείου σήμερα στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, στο βόρειο τμήμα της Κίνας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Εργάτες και οχήματα θάφτηκαν» στην κατάρρευση του ορυχείου που εκμεταλλεύεται η εταιρεία εξόρυξης άνθρακα Xinjing, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 13:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το CCTV. Άλλα μέσα ενημέρωσης και κυβερνητικές υπηρεσίες χαρακτήρισαν το περιστατικό ως «κατολίσθηση».

«Στις 17.13 (τοπική ώρα, 11.13 ώρα Ελλάδας) τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν από το ορυχείο, εκ των οποίων δύο δεν έφεραν σημάδια ζωής», σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Μέχρι τις 19:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας), ανασύρθηκαν έξι τραυματίες, ανέφερε η Εθνική Επιτροπή Υγείας, προσθέτοντας ότι έχει στείλει 15 ασθενοφόρα και 45 μέλη ιατρικού προσωπικού στο σημείο.

Οκτώ ομάδες διάσωσης, περισσότεροι από 330 διασώστες, στάλθηκαν στο σημείο για τις επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με το διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης The Paper.

Η Εσωτερική Μογγολία είναι μια σημαντική περιοχή παραγωγής άνθρακα στην Κίνα.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης – που πιστεύεται ότι αναρτήθηκε από οδηγό φορτηγού με άνθρακα – δείχνει βράχους να καταρρεύουν σε μια πλαγιά, σηκώνοντας σύννεφα καφέ σκόνης κατακλύζοντας πολλά οχήματα.

WATCH 🚨| China 🇨🇳 coal mine collapsed, two dead, more than 50 missing.

Follow @Disaster_News pic.twitter.com/N5TeRDiccS

— DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) February 22, 2023