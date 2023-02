Νέες εικόνες από την ελληνική φρεγάτα Belharra FDI HN – Προχωρά η ναυπήγηση

Η ναυπήγηση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» προχωρά και η εταιρεία Naval Group δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από την πρόοδο των εργασιών στα ναυπηγεία, στο Λοριάν της Γαλλίας.

Η πρώτη φρεγάτα μάχης πολλαπλών ρόλων αναμένεται να παραδοθεί στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό το 2025, σύμφωνα με τον Gilles Langlois, διευθυντή του προγράμματος των φρεγατών FDI.

Η παράδοση των τριών φρεγατών τύπου FDI θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2026 και θα κοστίσει 2,9 δισ. ευρώ. Δύο φρεγάτες αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 2025 και ακόμα μία το 2026, ενώ η Ελλάδα διατηρεί τη δυνατότητα να αγοράσει και τέταρτη φρεγάτα ίδιου τύπου.

Η FDI είναι εξοπλισμένη με ιστό που συγκεντρώνει όλους τους αερομεταφερόμενους αισθητήρες, επιτρέποντας μόνιμη επιτήρηση 360 μοιρών. Εχει εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους. Μπορεί να φιλοξενήσει ελικόπτερο 10 τόνων και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV).

[#NAVGREEK] ⚓🇬🇷 7️⃣ weeks after the entry of the 1️⃣st block of the first FDI HN in the dry dock, 5️⃣ pre-outfitted blocks of the very First of Class frigate Kimon are laid on the keel line, and the 2️⃣ first blocks have been welded together! pic.twitter.com/3czDDXI6xS

— Naval Group (@navalgroup) December 13, 2022