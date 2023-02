Μπάιντεν: Ο Πούτιν νόμιζε ότι θα καταλάβει το Κίεβο και θα διασπάσει το ΝΑΤΟ

Με τρεις συγκινητικές αναρτήσεις του στον λογαριασμό του στο Twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέδειξε τη διάψευση των προσδοκιών Πούτιν έναν χρόνο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία και υπογράμμισε τη σθεναρή αντίδραση της Δύσης στον ρωσικό τυχοδιωκτισμό.

«Οταν η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία», αναφέρει στην πρώτη του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, «η Αμερική και οι Σύμμαχοί μας αντέδρασαν σθεναρά. Για την [εθνική] κυριαρχία. Για τη δημοκρατία. Για την ελευθερία».

When Russia attacked Ukraine, America and our Allies stood strong. For sovereignty. For democracy. For freedom. I visited Kyiv to declare we will continue to stand united. No matter what. pic.twitter.com/FHUXMOHXVp — President Biden (@POTUS) February 23, 2023

Προσέθεσε και οπτικό υλικό από την πρόσφατη επίσκεψη-έκπληξη που πραγματοποίησε στο Κίεβο, αναφέροντας επίσης ότι «επισκέφθηκα το Κίεβο ώστε να δηλώσω πως θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι. Ο,τι και να γίνει».

Στη δεύτερη ανάρτησή του ο κ. Μπάιντεν θυμίζει ότι «πριν έναν χρόνο ο πρόεδρος Πούτιν νόμιζε ότι θα καταλάμβανε γρήγορα το Κίεβο». Και προσθέτει: «Τότε βρέθηκε αντιμέτωπος με τη γενναιότητα της Ουκρανίας και τη σιδηρά θέληση των εθνών παντού».

One year ago, President Putin thought he would swiftly take Kyiv. Then he met the bravery of Ukraine and the iron will of nations everywhere. — President Biden (@POTUS) February 23, 2023

Σε νεότερη ανάρτησή του στον λογαριασμό του ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνει: «Ο πρόεδρος Πούτιν νόμιζε ότι το ΝΑΤΟ θα ράγιζε και θα διαιρείτο. Αντιθέτως, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο και πιο ενωμένο από ποτέ στο παρελθόν».

President Putin thought NATO would fracture and divide. Instead NATO is stronger and more unified than ever before. — President Biden (@POTUS) February 23, 2023

