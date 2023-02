Ρωσία: Αντιπολεμικές διαμαρτυρίες έναν χρόνο μετά την εισβολή – Έγιναν συλλήψεις

Στην Αγία Πετρούπολη κατά την διάρκεια κατάθεσης λουλουδιών στο μνημείο του Ουκρανού ποιητή Ταράς Σεβτσένκο συνελήφθησαν τουλάχιστον έξι άτομα, μεταδίδει ο ιστότοπος OVD-info (στην Ρωσία έχει ανακηρυχθεί «ξένος πράκτορας»).

Saint Petersburg: police detain a man for laying flowers at the monument to Ukrainian poet Taras Shevchenko on the one-year anniversary of the war in Ukraine. 1/3

Photo: Andrey Bok for Fontanka pic.twitter.com/2QeOCfPeKz

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 24, 2023