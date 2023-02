Τι θα κάνει η Κίνα τον δεύτερο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία

Στις 24 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκε ένα έτος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία… Kαι αν πέρυσι τέτοια εποχή όλοι διερωτούνταν εάν θα μπορέσουν οι ρωσικές δυνάμεις να μπουν στο Κίεβο ή πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, φέτος το ερώτημα που κυριαρχεί στις διεθνείς αναλύσεις έχει να κάνει με την Κίνα και τη δική της στάση στο Ουκρανικό.

Έπειτα από δώδεκα μήνες πολέμου, το Πεκίνο ακόμη δεν έχει στηρίξει στρατιωτικά τις ρωσικές δυνάμεις που μάχονται στην Ουκρανία, αν και η Μόσχα θα επιθυμούσε μια τέτοια στήριξη.

Με άλλα λόγια, εκείνη η «άνευ ορίων» συμπόρευση που είχαν ανακοινώσει σε σχεδόν πανηγυρικό κλίμα, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα προς την πλευρά της Δύσης, οι κ.κ. Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από την έναρξη του πολέμου πέρυσι τον Φεβρουάριο, με φόντο τότε το Πεκίνο και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στην πράξη τελικώς αποδείχθηκε ότι είχε «όρια» τα οποία δεν επέτρεψαν τη στρατιωτική εμπλοκή της Κίνας στο Ουκρανικό.

Ο δεύτερος χρόνος του πολέμου στην Ουκρανία ξεκινά ωστόσο μέσα σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, με τις «αδιάλλακτες» πλευρές των αντιμαχόμενων Ρώσων και Ουκρανών να παρουσιάζονται «ανυποχώρητες» πίσω από τις – επί της ουσίας αμετακίνητες εδώ και μήνες – νέες γραμμές του μετώπου, ενώ η Κίνα διεκδικεί από την άλλη μεριά εμφανώς πιο ενεργό ρόλο στις σχετικές με το Ουκρανικό εξελίξεις.

Όσα είπαν και έκαναν οι κ.κ. Μπάιντεν και Πούτιν την εβδομάδα που φεύγει μας δείχνουν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, με τις ΗΠΑ να παραμένουν στο πλευρό της Ουκρανίας και τη Ρωσία να αποχωρεί από τη συνθήκη New START για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων.

Ο πόλεμος, λοιπόν, συνεχίζεται και ενδεχομένως να ενταθεί τους προσεχείς μήνες, με «θρυαλλίδα» ρωσικές βόμβες από τη μία πλευρά και δυτικής κατασκευής άρματα μάχης (Leopard 2, Challenger 2 κ.ά.) από την άλλη.

Η Δύση είναι σαφές ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία κατά τρόπο το ίδιο αποφασιστικό, οπωσδήποτε ως το καλοκαίρι του 2023 και την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ή ακόμη και ως το 2024 (χρονιά προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ). Η Μόσχα, από την άλλη πλευρά, είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω παρά το όποιο κόστος.

Μέσα σε ένα τέτοιο «δίπολο» φαινομενικών «αδιεξόδων», η μόνη άλλη μεγάλη δύναμη που θα μπορούσε να επιχειρήσει να επηρεάσει την κατεύθυνση των εξελίξεων στο Ουκρανικό είναι η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ.

Ο ίδιος ο Πούτιν είχε παραδεχθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, από τη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν και τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο περιθώριο της οποίας είχε συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ – την πρώτη έπειτα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ότι η ουκρανική σύρραξη έχει προκαλέσει στο Πεκίνο «ανησυχίες και ερωτήματα». Ο Σι είχε, από την πλευρά του, παρουσιαστεί κάπως αποστασιοποιημένος σε εκείνη τη συνάντηση με τον Πούτιν. Ο Κινέζος πρόεδρος δεν είχε κάνει μάλιστα τότε καμία αναφορά στο θέμα της Ουκρανίας, αν και ο Πούτιν είχε αναφερθεί δημοσίως στο θέμα της Ταϊβάν στηρίζοντας τη θέση του Πεκίνου.

Ολίγους μήνες μετά, καθώς μπαίνουμε πια στο δεύτερο έτος του πολέμου, η Κίνα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα:

