Ιταλία: 80 Αφγανοί πνίγηκαν στο ναυάγιο στις ακτές της Καλαβρίας

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι 80 Αφγανοί υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο της Κυριακής στις νότιες ακτές της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους όταν το ξύλινο ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε βράχια και διαλύθηκε νωρίς την Κυριακή στην περιοχή Στεκάτο ντι Κούτρο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στις ανατολικές ακτές της Καλαβρίας, καθώς επικρατούσαν θυελλώδεις άνεμοι.

Rescue teams worked on the shores of Steccato di Cutro, a seaside resort on the eastern coast of Calabria, two days after a wooden sailboat carrying migrants to Europe smashed onto rocks in stormy weather off southern Italy https://t.co/et7kUw4JAP pic.twitter.com/pU5cHdEi50

— Reuters (@Reuters) February 28, 2023