«Σπουδαία ανακάλυψη» στη Γκίζα: Οι πρώτες εικόνες από μυστικό διάδρομο στην Πυραμίδα του Χέοπα

Την ύπαρξη ενός κρυμμένου εσωτερικού διαδρόμου στην κύρια είσοδο της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας αποκάλυψαν οι αξιωματούχοι Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Σε βίντεο από ενδοσκοπική κάμερα καταγράφεται ο εσωτερικός χώρος του διαδρόμου που έχει μήκος εννέα μέτρων και πλάτος 2,1.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η δημιουργία του διαδρόμου ενδέχεται να εξυπηρετούσε την ανακατανομή του βάρους της πυραμίδας στο σημείο της εισόδου ή σε κάποιον άλλο θάλαμο που δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί.

Ο διάδρομος εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2016, με τη χρήση μιας τεχνικής αποτύπωσης (muography), ανάλογης των εικόνων με ακτίνες X, αλλά αντί για αυτές αξιοποιεί την ισχυρή ικανότητα διείσδυσης των μιονίων υψηλής ενέργειας.

A hidden corridor nine meters long has been discovered close to the main entrance of the 4,500-year-old Great Pyramid of Giza, and this could lead to further findings, Egyptian antiquities officials said https://t.co/F3JM25JwGc 1/4 pic.twitter.com/IXeZpbSmxE

Η ομάδα επιστημόνων από το πρόγραμμα ScanPyramids Project κατάφεραν να ανιχνεύουν τις αλλαγές πυκνότητας μέσα στην πυραμίδα, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο την διαπερνούσαν τα μιόνια.

Η μη επεμβατική τεχνική χαρτογράφησε ένα κενό σημείο πίσω από τη βόρεια πρόσοψη της Μεγάλης Πυραμίδας, περίπου επτά μέτρα κάτω από την κύρια είσοδο.

Περαιτέρω αναλύσεις που διενεργήθηκαν με ραντάρ και υπερήχους προτού ένα ενδοσκόπιο εισαχθεί μέσω ενός μικροσκοπικού αρμού μεταξύ των λίθων.

Το υλικό από την κάμερα αποκαλύφθηκε σε μια συνέντευξη Τύπου, δίπλα στην πυραμίδα, σήμερα, Πέμπτη, παρουσίαζε έναν άδειο διάδρομο με τοιχία φτιαγμένα από ακατέργαστους λίθινους όγκους και μια θολωτή πέτρινη οροφή.

The unfinished corridor was likely created to redistribute the pyramid’s weight around either the main entrance, almost 7 meters away, or on another as yet undiscovered chamber or space, said Mostafa Waziri, head of Egypt’s Supreme Council of Antiquities 3/4 pic.twitter.com/Wkoe0dShUg

— Reuters (@Reuters) March 2, 2023