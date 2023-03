ΗΠΑ: Επιβάτης πτήσης επιχειρεί να ανοίξει στον αέρα την πόρτα και να μαχαιρώσει αεροσυνοδό (βίντεο)

Επιβάτης αεροσκάφους στις ΗΠΑ σε κατάσταση αμόκ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα αεροπλάνου της United Airlines κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λος Αντζελες στη Βοστώνη και να χτυπήσει στον λαιμό με ένα σπασμένο κουτάλι έναν αεροσυνοδό.

Ο άνδρας από τη Μασαχουσέτη συνελήφθη αφού φέρεται να προσπάθησε να μαχαιρώσει τον αεροσυνοδό στο λαιμό με μεταλλικό κουτάλι τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πτήσης τη Δευτέρα, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Φρανσίσκο Σεβέρο Τόρες, 33 ετών, αντιμετωπίζει μία κατηγορίες για επίθεση σε μέλη του πληρώματος χρησιμοποιώντας επικίνδυνο όπλο. Ο Τόρες συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης τη Δευτέρα και θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της ακρόασης που έχει οριστεί για την Πέμπτη.

WATCH 🚨 ‘I’m taking over this plane’: Passenger tried to open door during flight and attacked attendant on United Airlines flight pic.twitter.com/dHIpBcoEVu

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 7, 2023