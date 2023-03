Ιορδανία: Παντρεύτηκε η πριγκίπισσα Ιμάν με τον ελληνικής καταγωγής Αλεξάντερ Θερμιώτης

Παντρεύτηκε η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Αμπντάλα και της Ράνιας της Ιορδανίας με τον ελληνικής καταγωγής Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης.

Η ιορδανική τηλεόραση μετέδωσε σε ζωντανή σύνδεση το μυστήριο.

Τη νύφη στην τελετή συνόδευσε ο αδερφός της, διάδοχος του θρόλου Αλ Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα ο β’.

#PHOTOS: Princess Iman and Jameel Alexander Thermiotis, and the #Jordan Royal Family during the official signing during the Royal Wedding ceremony https://t.co/EYEk2pQL1g pic.twitter.com/bLOrUdxY79 — Arab News (@arabnews) March 12, 2023

Νύφη και γαμπρός υπέγραψαν τα έγγραφα γάμου και αντάλλαξαν βέρες, προτού γιορτάσουν με παραδοσιακά τραγούδια γάμου στο γαμήλιο πάρτι.

Watch: Jordan’s #PrincessIman and her groom Jameel Alexander Thermiotis exchange wedding rings after signing their marriage documents during a religious ceremony. https://t.co/fEwhaACOmg pic.twitter.com/I6zEc8JwOd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 12, 2023

Ιμάν και Τζαμίλ Αλεξάντερ γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη και είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια. Ο γαmπρός γεννήθηκε στο Καράκας της Βενεζουέλας το 1994 και είναι ελληνικής καταγωγής, συγκεκριμένα από την Άνδρο.

🇯🇴 CONGRATULATIONS! 💍 Royal wedding in Jordan: Princess Iman, 26, and Venezuelan-born Jameel Alexander Thermiotis, 28. 👸 Iman congratulated by her mother Queen Rania and her brother and Crown Prince Hussein. pic.twitter.com/9IeF4EfY30 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) March 12, 2023

Αποφοίτησε το 2015 με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, ενώ η πριγκίπισσα Ιμάν σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ουάσιγκτον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Queen Rania Al Abdullah of Jordan (@queenraniaofjor)

Η Ιμάν κι ο Τζαμίλ Αλεξάντερ αρραβωνιάστηκαν τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ενώ ένα μήνα αργότερα ανακοινώθηκε και ο αρραβώνας του 28χρονου πρίγκιπά Χουσεΐν – που πήρε το όνομά του προς τιμήν του παππού του, του εκλιπόντος βασιλιά Χουσεΐν μπιν Ταλάλ.

