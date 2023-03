Τουρκία: Μεγάλο προβάδισμα Κιλιτσντάρογλου έναντι Ερντογάν σε νέες δημοσκοπήσεις

Προβάδισμα τόσο στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έναντι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και στη «Συμμαχία του Έθνους» έναντι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) δίνουν νέες δημοσκοπήσεις στην Τουρκία, ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου.

Τουρκία: Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές

Μάλιστα, σε μία από αυτές τις δημοσκοπήσεις ο Τούρκος πρόεδρος είναι πάνω από 10% μονάδες πίσω από τον αντίπαλό του. Συγκεκριμένα, στη δημοσκόπηση της Aksoy Research που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο και διενεργήθηκε στις 8 Μαρτίου, ο Κιλιτσντάρογλου εμφανίζεται ως επικρατέστερος πρόεδρος με 55,6% σε σχέση με τον Ερντογάν που έχει 44,4%.

Αντίστοιχα, η συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει το 44,1% των ψήφων, ενώ η συμμαχία του AKP με το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) παίρνει 38,2%. Το φιλοκουρδικό HDP (Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα) συγκεντρώνει 10,3%.

Σε άλλη σφυγμομέτρηση της Alf Research, η οποία έγινε μεταξύ 6 και 7 Μαρτίου, ο «Γκάντι της Τουρκίας» υπερισχύει με 55,1% έναντι του Ερντογάν (44,9).

Όμως, σε αυτή τη δημοσκόπηση η διαφορά του κόμματος Κιλιτσντάρογλου με το κόμμα Ερντογάν είναι μηδαμινή: το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει 31,8% έναντι 31% που έχει το ΑΚΡ. Σε επίπεδο συμμαχιών, πάντως, οι «6» της αντιπολίτευσης προηγούνται άνετα με 43,5% έναντι 37,5% της συνεργασίας Ερντογάν-Μπαχτσελί.

Τέλος, μια τρίτη δημοσκόπηση της Piar Research βγάζει νικητή τον «Κεμάλ Γκάντι» με 57,1% έναντι του προέδρου της Τουρκίας που συγκεντρώνει 42,9%. Και εδώ η διαφορά μεταξύ κομμάτων είναι στα όρια του στατιστικού λάθους (32,3% για το CHP έναντι 30,8% για το ΑΚΡ), αλλά ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης (46,4%) είναι πιο μπροστά από τον κυβερνητικό (37,8%).

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metropoll, οι καταστροφικοί σεισμοί του προηγούμενου μήνα δεν έχουν επηρεάσει και τόσο τη δημοτικότητα του ΑΚΡ. Το 34,4% κατηγορεί το κυβερνών κόμμα, το 26,9% τους εργολάβους, το 15,4% τους δήμους και το 12,9% «όλους».

In the February survey conducted after the earthquake, the AKP’s vote decreased by 4 points compared to January. pic.twitter.com/sFfnlIUauE

— Ozer Sencar (@ozersencar1) March 9, 2023