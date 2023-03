Η Αρκτική, το νέο μέτωπο στην κόντρα Ρωσίας – ΝΑΤΟ

Οι πόροι στον βυθό της Αρκτικής ακόμη δεν έχουν «χαρτογραφηθεί» πλήρως. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η περιοχή διατηρεί περί το ένα τέταρτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα οι θαλάσσιες οδοί της θα μπορούσαν να ωφελήσουν την εμπορική ναυτιλία εξοικονομώντας ημέρες, αν όχι εβδομάδες, ταξιδιού σε σχέση με τους σημερινούς συμβατικούς «δρόμους» της πορείας στη θάλασσα.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, παρότι έχει έναν πόλεμο σε εξέλιξη στην Ουκρανία, βρέθηκε να παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποίησαν νατοϊκές δυνάμεις στην απομακρυσμένη Αρκτική.

Η Αρκτική προβάλλει, ολοένα περισσότερο πια, ως μια κομβική περιφέρεια για την ενέργεια, το εμπόριο και την ασφάλεια, και ως εκ τούτου ως ένα πεδίο για τον έλεγχο του οποίου διαγκωνίζονται Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα κ.ά.

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η μεγαλύτερες περίοδοι χωρίς πάγο θα συνεπάγονται αυξημένη θαλάσσια κυκλοφορία και δυνητικά ευκολότερη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους της.

Περίπου 90 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και 1.670 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ενδέχεται να βρίσκονται στον Αρκτικό Κύκλο, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Μόσχα τοποθετεί τα πιο σημαντικά στρατηγικά της συστήματα στην περιοχή – μεταξύ αυτών και πυρηνικά υποβρύχια.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, τα στρατιωτικά γυμνάσια υποδεικνύουν ότι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για μια μακράς διάρκειας περίοδο αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

«Έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που έχει επιδείξει τόσο την πρόθεση όσο και την ικανότητα να κάνει χρήση στρατιωτικής δύναμης με επιθετικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά και να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να αποτρέψουμε ενδεχόμενη τέτοια ενέργεια σε βάρος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ», δηλώνει εύγλωττα ο υποναύαρχος Ρούνε Άντερσεν, Αρχηγός του Βασιλικού Νορβηγικού Ναυτικού.

Μια δύναμη άνω των 20.000 στρατιωτών από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και άλλες έξι χώρες, αψηφά τον πάγο, την ισχυρή χιονόπτωση και τις θερμοκρασίες των -20 βαθμών Κελσίου για να βοηθήσει τη Νορβηγία η οποία, στο φανταστικό αυτό σενάριο πολέμου των έντεκα ημερών, βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμένης κλίμακας εισβολή από τον βορρά.

