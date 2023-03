ΠΟΥ: Η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να τελειώσει φέτος

Την πιθανότητα η πανδημία του κορωνοϊού να φτάσει στο τέλος της κατά τη διάρκεια του 2023 και να υποβιβαστεί σε επιδημία με τοπικές μόνο εξάρσεις και μικρότερο κίνδυνο για την ανθρωπότητα ανέφερε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγεσούς σε ομιλία του τη Δευτέρα.

Απευθυνόμενος σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αιθίοπας αξιωματούχος δήλωσε πως παγκοσμίως «για πρώτη φορά, ο εβδομαδιαίος αριθμός των αναφερόμενων θανάτων είναι χαμηλότερος από ό,τι πριν από τρία χρόνια, όταν χρησιμοποιήσαμε για πρώτη φορά τη λέξη “πανδημία”. Η βελτίωση είναι σημαντική. Είμαι βέβαιος ότι κάποια στιγμή φέτος θα μπορέσουμε να πούμε ότι η COVID-19 έληξε ως έκτακτη κατάσταση για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος και ως πανδημία», δήλωσε ο κ. Γκεμπρεγεσούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιο σημαντικό τώρα είναι να πάρουμε όλοι τα μαθήματα της πανδημίας. Το πρώτο είναι η σημασία της δημόσιας υγείας. Το δεύτερο μάθημα είναι η σημασία της επιστήμης και το τρίτο είναι η σημασία της συνεργασίας.

Το περασμένο Σάββατο, 11 Μαρτίου, συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τότε που ο ΠΟΥ δήλωσε για πρώτη φορά ότι η παγκόσμια έξαρση της COVID-19 θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως πανδημία.

