Λονδίνο: Ο ρωσικός στρατός έχει προσωρινά εξαντλήσει τις επιθετικές του δυνατότητες

Για τον ρωσικό στρατό, ακόμη και οι τοπικές επιθέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής έχουν γίνει προβληματικές λόγω της εξάντλησης των δυνατοτήτων μάχης των αναπτυσσόμενων σχηματισμών, αναφέρει το υπουργείο Αμυνας της Μεγάλης Βρετανίας.

Με βάση τις πηγές των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου στο Twitter σημειώνει ότι τις τελευταίες ημέρες οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και η ομάδας Wagner κατέλαβαν προγεφύρωμα δυτικά του ποταμού Μπαχμούτκα στο κέντρο της πόλης Μπαχμούτ. Την περασμένη εβδομάδα, το ποτάμι αποτελούσε τη γραμμή αντιπαράταξης Ουκρανών και Ρώσων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας συνεχίζουν να υπερασπίζονται το δυτικό τμήμα της πόλης.

Ωστόσο, μιλώντας ευρύτερα για ολόκληρο το μέτωπο, η Ρωσία παρουσιάζει μερικά από τα χαμηλότερα ποσοστά τοπικής επιθετικής δραστηριότητας τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, όπως επισημαίνουν οι Βρετανοί.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 March 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 17, 2023