Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν – Εγινε αισθητός σε Πακιστάν και Ινδία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε προ ολίγου στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα της χώρας με το Τατζικιστάν και το Πακιστάν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), καθώς και το πρακτορείο Reuters, η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, σε όλο το βόρειο Πακιστάν, αλλά και σε περιοχές της Ινδίας – ανάμεσά τους η πρωτεύουσα, Νέο Δελχί.

#Earthquake (#زلزله, #землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 77 km SE of #Fayzabad (#Afghanistan) || 8 min ago (local time 21:17:24). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/ViVwlvA6Kq

— EMSC (@LastQuake) March 21, 2023