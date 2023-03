Η ανακαίνιση κουζίνας αποκάλυψε «συναρπαστικές» τοιχογραφίες 400 ετών

Έργο τέχνης που πιστεύεται πως είναι ηλικίας τεσσάρων αιώνων αποκάλυψαν οι εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα της βόρειας Αγγλίας.

Ο Λουκ Μπάνγουρθ με τη σύντροφό του, Χέιζελ Μούνεϊ και τον σκύλο τους Λέοναρντ, είχαν φύγει προσωρινά από το διαμέρισμά τους στην πόλη του Γιορκ, τον περασμένο Δεκέμβριο, λόγω της ανακαίνισης της κουζίνας τους.

Λίγες ημέρες μετά, ο 29χρονος έλαβε τηλεφώνημα από τον εργολάβο: «Σε πολύ χαλαρό στιλ μου είπαν ‘ήξερες πως υπάρχει ένα έργο τέχνης κρυμμένο εδώ;’».

Μέχρι να πάει στο σπίτι ο Μπάνγουρθ, τα νέα ντουλάπια της κουζίνας ήταν ήδη στον τοίχο, καλύπτοντας το έργο – για την ύπαρξη του οποίου μόνη απόδειξη ήταν πια μια θολή φωτογραφία από τα συνεργεία.

Παρότι απογοητεύτηκε, ο 29χρονος, αναλυτής δεδομένων στο πανεπιστήμιο του Λιντς, δεν τα παράτησε. Υποψιαζόμενος πως η άλλη πλευρά του ενιαίου χώρου μπορεί να έκρυβε μια ανάλογη επιτοίχια επένδυση, άρχισε να ψάχνει.

#Historic #paintings discovered during renovation work at a flat could unlock more information about the development of a famous #York street. Luke Budworth uncovered the friezes, believed to be about 400 years old, on a wall at his home in Micklegate. https://t.co/qpOoI3qQYE pic.twitter.com/FkUxwGCmV0

Και πράγματι, δεν διαψεύστηκε. «Υπήρχε ένα αντίστοιχο κομμάτι» αναφέρει ο Μπάντγουορθ που υπολογίζει πως η κάθε τοιχογραφία έχει διαστάσεις 2,8 επί 1,2 μέτρα.

Η παλιά πόλη του Γιορκ είναι περικυκλωμένη από ένα αρχαίο τείχος και το διαμέρισμα του Μπάντγουορθ, το οποίο αγόρασε το 2020, βρίσκεται μέσα σ’αυτό, στο Μικλγκέιτ, έναν από τους κύριους δρόμους της πόλης. Το διαμέρισμα που βρίσκεται πάνω από ένα καφέ και ένα βιβλιοπωλείο, είναι μέρος ενός γεωργιανού κτιρίου που χρονολογείται από το 1747.

«Νομίζαμε πως ίσως ήταν βικτωριανή τοιχογραφία, όμως ήταν μακράν πολύ παλιότερη απ’ό,τι αρχικά πιστεύαμε» λέει ο 29χρονος.

Η τοιχογραφία αναπαριστά μια βιβλική σκηνή στην οποία ένας άγγελος σύρει έναν άνδρα σε κλουβί.

Ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με το Historic England, ένα δημόσιο φορέα που μεριμνά για τα ιστορικά στοιχεία της χώρας. Ένας ειδικός επισκέφτηκε το σπίτι του, εξέτασε την τοιχογραφία και πήρε λεπτομερείς φωτογραφίες.

The paintings were discovered during renovation work and are thought to be about 400 years old.

See the paintings here: https://t.co/m5rhxQMEMy

(📷 Luke Budworth) pic.twitter.com/NKUSaH3ZA0

— BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) March 20, 2023