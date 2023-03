Σφοδρή αμμοθύελλα πλήττει την Κίνα επιδεινώνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση

Σφοδρή αμμοθύελλα σάρωσε το Πεκίνο κι άλλες πολλές κινεζικές επαρχίες, καλύπτοντας με ένα πυκνό νέφος πορτοκαλί σκόνης τον ουρανό και εκτοξεύοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση σε επικίνδυνα επίπεδα, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας, όπου τα μικροσωματίδια ρύπων είναι μικρότερα από 10 μικρόμετρα σε διάμετρο, εισχωρώντας μέσω μύτης στους πνεύμονες, προειδοποίησαν τους πολίτες να μη βγουν για άσκηση και άλλες δραστηριότητες, ενώ κάλεσαν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες, λόγω περιορισμένης ορατότητας.

😷 Beijing is choking on dust after a third sandstorm this month sent the city’s pollution index to its highest level https://t.co/oyWaixPudn pic.twitter.com/YBBCCXwCF7

— Bloomberg (@business) March 22, 2023